國民黨立委洪孟楷（左）13日在臉書貼出與台北市長蔣萬安合照，兩人一起比4，在初四祝賀民眾財神龍來。（摘自洪孟楷臉書）

拿下立委選舉全國最高票的立委洪孟楷，被同黨議員點名若想選新北市長，應找適當時機宣布，洪孟楷接著又在初4貼出和台北市長蔣萬安的合照，引發外界浮想聯翩。對此，蔣今（14）日出席活動時做出回應，同時提到短期內應該不會拼第4胎。

蔣萬安今日出席光華商場新春開工典禮，媒體詢問，2026有不少藍營執政縣市要換人來選，其中宜蘭縣跟嘉義市被外界視為艱困選區，要怎麼協助？蔣萬安回應，其實每個縣市都要做出政績，自己之前就說過，沒有一個選區都是艱困選區，都是有機會翻轉的選區，相信藍營執政縣市每一位首長在崗位上都會非常努力，持續聆聽基層的聲音，推出好的政策，做出好的政績，相信可以爭取到民眾的認同。

另針對洪孟楷昨日貼出一起比初4的照片，是不是希望能一同拚2026。蔣萬安回應，爭取民眾認同就是做出政績，台北市政府新的一年會持續推動各項市政。他指出，新的一年北市府會持續推動市政，基北北桃共同合作，北市今年是交通安全年，朝安全、運動和未來之都前進，每個縣市都一樣，設定目標並全力以赴，爭取民眾認同就是最好的方式。

國民黨主席朱立倫大談於國民黨年輕化，還喊話青年「不覺得其他政黨太過擁擠了嗎？國民黨這邊還有很多空位。」蔣萬安說，希望有年輕、優秀人才加入黨內是共同目標，黨中央有完整規劃，自己身旁也有很多年輕的優秀幕僚，常常聽取他們的意見，年輕朋友意見非常重要，希望政策推出跟上時代腳步、符合趨勢。

另蔣萬安曾在過年期間PO出全家福的照片，引發大量網友關注，截至今日上午11點45分，總計有3.9萬人按讚。記者詢問蔣萬安是否要拚第4胎？他則面露苦色，哀求「讓我休息一下吧」。