57歲天后林憶蓮歌壇天后出道超過40年，唱紅《至少還有你》、《聽說愛情回來過》等經典歌曲，自疫情爆發後她神隱將近3年，最近一次公開露面是2020年大陸直播活動，日前傳出今年4月將復出歌壇，而林憶蓮也先踏上澳門商演試水溫，沒想到造型曝光後令網友驚呼大崩壞：「這個紅衣人是林憶蓮？？我不相信了。」

林憶蓮在澳門商演，當天她身穿一襲紅色禮服，黑色眼妝加上大紅唇，十分豔麗，跟她以往清秀氣質的風格相去甚遠，許多粉絲乍看之下一時無法認出是她，直呼：「時尚車禍」、「不能接受」，不過大家還是很懷念她的歌聲，一聽到她開口唱歌，紛紛大讚：「林憶蓮還在唱歌就是對華語樂壇最大的饋贈」、「林憶蓮就是最屌的，還有誰不服？」

事實上，林憶蓮元旦上傳自己的素顏照，只見照片中她脂粉未施，皮膚依舊白皙細嫩，完全不見歲月痕跡，被網友讚翻瘋喊﹕「怎麼可以這麼美」、「好靚好清秀」、「在線等下兩張美照」、「新年快樂，我們永遠的仙女」、「這位少女是十七歲還是十八歲」，如今卻因為表演造型特殊而引起熱議。