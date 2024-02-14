台灣旅客春節到越南富國島旅遊，因負責的年代旅遊（美加國際旅行社）與越南地接社因款項未結清爭議，旅客慘遭丟包，767名旅客於昨天、今天陸續返台，今天搭乘首班班機的旅客稍早已在富國島機場辦理登機，越南WInnER國際旅行社曝光辦理登機畫面，旅客流露出高興表情，開心要回家了。
台灣旅客在除夕、大年初一期間付費參加年代旅遊組團的富國島5天4夜行程，一人團費5萬元，總計4架包機、790人成行出發，其中越南WInnER國際旅行社負責地接292人，因年代旅遊未付清款項，導致旅客到當地被丟包，得再自掏腰包720美金才能續走行程，引發糾紛。
交通部觀光署介入協調年代旅遊與越南接地社處理，部分旅客已在昨天先搭機返台，其餘旅客在今天分別搭乘越捷航空VJ844、VJ3390班機及越竹航空QH9564等3航機陸續返台，預計抵台時間分別為下午12時51分、3時15分及5時05分。
越南WInnER國際旅行社甫透過群組「報平安」，提供今天首班及第二航班的旅客在富國島機場辦理登機畫面，越南WInnER國際旅行社表示，今搭乘首班航班返台的旅客已全數登機，觀光署駐胡志明市辦事處主任也到機場關心了解情況及問候旅客。
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