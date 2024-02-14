春節連假進入尾聲，新北市長侯友宜今（14）日視察收假日的交通路況，並前往客運站慰勞連假輪值的公車司機。他提醒北返的民眾，遇到塞車時要保持耐性並遵守交通規則，最重要的是千萬不能酒駕和疲勞駕駛，才能平平安安返回工作崗位。

侯友宜今天上午先前往交控中心關心收假日的交通路況，交通局交通管制工程科長林昭賢說明，預估今天中午過後，車流量會開始增加，國道5號的北返高峰期，約在下午3點半左右，國道3號則是預估下午4點半後開始湧現北返車潮；新北市境內如北海岸等風景區，也預計在下午4點半開始出現返家車流，用路人可以避開這些時段，避免遇到塞車。

侯友宜提醒民眾，由於明天就是上班日，根據交通局的預估，許多民眾會提前北返，因此中午過後高速公路的北返車流將會陸續進入高峰，如果民眾遇到塞車時，一定要保持耐性並遵守交通規則，才不會發生事故，最重要的是不要酒駕、疲勞駕駛，才能平安返家。

視察交通路況後，侯友宜先後前往指南客運樹林站以及三重客運土城站慰勞連假期間輪值的公車司機；交通局運輸管理科長林詩欽表示，新北市公車運量平均每日約82萬人次，在春節連假期間考量駕駛員排班休假，市區公車比照假日班次發車，熱門觀光區域的公車路線則維持營運，並視人潮機動加班；明天起即全面恢復正常營運。

此外，新北市有全國最多的404位復康巴士駕駛，去年服務人次達125萬5373人次，在這次為期7天的農曆春節假期，照常提供接送服務，明天起將恢復正常預約。為了慰勞公車及復康巴士駕駛假期排班輪值的辛勞，侯友宜也致贈福袋及春節加菜金表達感謝。

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