2月14日是西洋情人節，在傳統觀念中，巧克力與愛意息息相關被視為「情人節必備禮品」，但從大陸今年情人節禮品市場來看卻有不小變化。據稍早電商平台發佈的情人節禮物搜索熱度來觀察，「巧克力」等產品均未入榜。連同相關巧克力品牌也在這波熱度選擇「躺平」，同時透過搜索量觀察，今年金飾與珍珠飾品的熱度升高。

過去在消費主力軍Z世代人群眼中，一盒金箔紙包裹著的金莎被看作是高檔進口產品。但隨著情人節越來越中式、Z世代進入職場逐漸顯得拿不出手。據新浪財經發起的一份投票顯示，有42％的消費者以前會在情人節送巧克力，但現在不送了，僅有13％消費者表示自己會在情人節送巧克力。

而大陸民眾如今對情人節送巧克力的現象也是褒貶不一，甚至有人將其理解為廉價的禮物。之前也有新聞報導，有人送女友巧克力但被姑娘吐槽小氣轉手扔掉。

但對於年輕人來說，情人節的禮物還是要送的。天貓之前發佈的2023年情人節消費數據報告顯示，情人節前一周「情人節禮物」搜索量較上周增長超過230％，其中包括情侶款帽T、情侶款手鏈與戒指，以及有聲情書、手寫賀卡、DIY手工產品等。

在今年的情人節中，具有保值屬性的黃金飾品以及高C／P值的珍珠飾品成為最受歡迎的送禮選擇。但在搜索量和購買量中，都不見「巧克力」三個字。甚至Hershey's天貓旗艦店首頁宣布2月7日0點後停止發貨，期間訂單從17日陸續發貨，直接選擇在情人節「躺平」。

香頌資本執行董事沈萌分析，雖然改革開放初期，情人節送巧克力的傳統傳來中國，但實際上缺少文化基礎，不像西方國家具有較強的傳承。

此外，根據智研諮詢報告分析稱，大陸巧克力銷量近年整體處於下滑的態勢，一方面是由於不斷豐富的零食品牌分流了巧克力市場；另一方面是人們對健康的關注度加深，巧克力大多含有過多的糖分、熱量和脂肪。