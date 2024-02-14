桃園市民政局推薦走春探訪月老廟，特別整理全桃園7家供奉月老神君的宮廟，提供拜廟攻略，希望月老神君神助攻，助民眾在新春覓得良緣。(民政局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市民政局推薦走春探訪月老廟，特別整理全桃園7家供奉月老神君的宮廟，提供拜廟攻略，希望月老神君神助攻，助民眾在新春覓得良緣。(民政局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市民政局推薦走春探訪月老廟，特別整理全桃園7家供奉月老神君的宮廟，提供拜廟攻略，希望月老神君神助攻，助民眾在新春覓得良緣。(民政局提供／蔡依珍桃園傳真)

新春連假最後一天巧遇西洋情人節，桃園市民政局推薦走春探訪月老廟，特別整理全桃園7家供奉月老神君的宮廟，提供拜廟攻略，希望有「東方邱比特」之稱的月老神君神助攻，助民眾在新春覓得良緣，或「招貴人」旺人緣，提升工作運，開工更順利。

桃園地區有眾多宮廟供奉月老神君，是未婚男女祈求姻緣的聖地，今年西洋情人節正好是農曆大年初五，傳統習俗會到寺廟拜拜，求財、求平安、也求良緣。

民政局整理桃園市各區供奉月老神君的廟宇，包括桃園區景福宮、護國宮、龜山區壽山巖觀音寺、楊梅區昊天宮、龍潭區南天宮、新屋區長祥宮、南崁五福宮等7間宮廟，讓未婚男女可以在新春的喜慶氛圍中，將心中的所願託付給月老，祈求愛情開花結果，龍年歡喜迎來龍子龍女。

民政局貼心提醒，拜月老廟記得穿著得體，準備祈福物品，表達對月老的尊敬。月老喜歡吃香甜、軟糯的食物，因此供品可以準備巧克力、糖果、麻糬等祈求桃花快來。在拜拜時向月老默念姓名、地址、生日及年齡自我介紹，或是帶上寫有祝福的祈願卡，寫下對另一半的理想條件讓月老知曉，為姻緣路提供更明確方向。

桃園大廟景福宮主委簡征潭表示，景福宮的月老神君自台北大稻埕霞海城隍廟分靈奉祀，他提到，不是只有求姻緣才能拜月老，「好桃花」也適用於「招貴人、旺人緣」，可以提升工作運，還能化解爛桃花，適用於「防職場小人」，夫妻間更能相處和睦。

民政局長劉思遠表示，去年市府邀請桃園大廟景福宮聯名，在2月14日製作有月老加持的「脫單筷」，隱含祝福「快快」找到另一半，「快快脫單」且「雙雙對對」攜手共創快樂生活意義；今年則是預計舉辦聯合婚禮，希望在神明的加持下，單身男女都能早日遇見幸福。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！