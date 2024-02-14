台中市1名從事服務業的張姓婦人，省吃儉用買房並存有積蓄，僅因在網路結識自稱南蘇丹戰地醫生，不敵對方祭出柔情攻勢，陸續被騙走近千萬元，台中市刑大科偵隊獲報，循線逮捕7名提領贓款車手，赫然發現擔任車手頭的劉姓女子，竟是1名命理師，千算萬算卻沒算到遭逢牢獄之災，警方訊後將全案依詐欺、洗錢罪嫌移送法辦。

又是典型愛情詐騙手法！台中市55歲張姓婦人，去年5月間在網路結識自稱南蘇丹戰地醫生，一開始對方不段噓寒問暖，迅速讓張婦陷入戀情，接著開始捏造準備向聯合國申請退休，屆時會將鉅額退休金利用包裹方式寄來台灣，到台灣與她廝守。

台中市55歲張姓婦人陷入愛情詐騙陷阱，不敵自稱南蘇丹戰地醫生告白，遭訛詐近千萬元。（警方提供／王煌忠台中傳真）

張婦信以為真，接連7次依對方要求，匯款海運運費、反恐證明、索賠證明、醫藥費等，不但畢生積蓄全數殆盡，連房子也拿去抵押，損失近千萬元。

台中市刑大科偵隊獲報立即組成專案小組，啟用獨樹一幟的科技偵防平台及大數據分析方法，從張婦匯款金流及不同資料，追查出詐騙集團成員的共犯結構，掌握相關犯罪事證，鎖定45歲劉姓婦人為首詐欺車手集團，查緝7人到案。

令警方訝異的是，落網的劉姓女主嫌，真實身份竟是命理師，暗中卻擔任虛擬幣幣商，協助詐團洗錢，從中牟取暴利；另外查獲的集團成員，年齡都落在45歲到50歲，宛如電影「高年級實習生」，可惜學習的熱忱卻投入違法的地方，未來將落得鋃鐺入獄的命運。