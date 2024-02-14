不少人習慣起床來一杯咖啡，成為早晨清醒儀式，但小心喝錯時機恐對健康造成負面影響。對此，營養師黃靖淳指出，空腹喝咖啡除了會刺激腸胃，造成消化不良外，還會影響血糖及荷爾蒙，因此，不建議血糖異常者空腹飲用，以及若喝完有亢奮、心悸等症狀，應減量或是不喝咖啡。

黃靖淳於臉書專頁發影片表示，喝咖啡能為身體帶來許多好處，但空腹飲用卻會造成3大影響。首先，她提到，會刺激胃泌素和胃酸分泌，進而可能導致消化不良與想排便的不適感。

其次，黃靖淳說，空腹喝咖啡會影響血糖，尤其不建議血糖異常者空腹飲用，但對於健康的人來說，咖啡多酚反而有助於維持血糖穩定。

最後，咖啡也會影響荷爾蒙，黃靖淳解釋，長期喝咖啡會讓自產皮質醇降低，形成咖啡因的依賴，因此，建議在皮質醇下降時間時再喝，才能有增強提神的效果。

黃靖淳提醒，每個人對咖啡的敏感度都不同，若喝完有亢奮、心悸等症狀，應減量或是不喝咖啡，以免對身體造成負面影響。

至於該如何好好享受咖啡？營養師張宜婷分享3招，第1是選在皮質醇濃度開始下降再喝，以清醒後1～2小時，以及下午2～4點間為最佳飲用時機；第2是處於空腹狀態時，應先補充蛋白質再喝咖啡，才能降低咖啡因對身體的影響；第3是適量飲用，每日咖啡因建議攝取量，成人不超過400毫克、孕婦和哺乳期女性不超過200毫克。