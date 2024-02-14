近期網紅「晚安小雞」開直播，獨自挺進前陣子很紅的柬埔寨園區，想給粉絲帶來第一手畫面，但之後疑似被警衛發現痛打。對此，網紅「館長」陳之漢在節目中認為此起事件有4疑點，如果他說錯了，先向晚安小雞道歉，但如果他說對，他也忍不住感慨「不做死就不會死」，當網紅不需要玩這麼危險的事。

館長最近在直播中討論晚安小雞的相關新聞，他曬出網上流傳晚安小雞被發現後狂奔的畫面，認為疑點一是如果是真的，他拿著鏡頭狂跑逃命，畫面應該會很模糊，也應該沒有時間讓晚安小雞邊跑邊說話，並強調自己人在何處。

【館長精華】這年頭網紅不好當！想紅想到發瘋了？

第二，館長說，如果晚安小雞真的跑到險惡的柬埔寨園區，下場應該相當悽慘，但就他所知晚安小雞好像只有衣服破洞，手腳和身體沒有更嚴重的傷勢；第三，館長指出，若直播時有人拿槍對準自已，應該會下意識拍攝對方；第四，館長認為柬埔寨園區為了滅證，應該會沒收晚安小雞的手機，然而他被搶走的只是錢財而已。

館長坦言不明白此事的諸多疑點，如果他說錯或誤解晚安小雞，先隔空向對方道歉。而關心時事的館長，先前也在直播中邀來被打的陳沂，過去館長曾罵陳沂是「不好的女人」，兩人後來和解，館長還關心送上禮包，陳沂則強調不會就此閉嘴，該說該嘴的還是會繼續做，並罵主嫌：「嘴不過別人，你就打人，輸家shame on you！」