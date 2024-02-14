香港26歲網紅素海霖以藝名「繪麗奈」出道，去年進軍日本AV界，成功闖出一番成績，不過對外聲稱由於業界規矩，即便在外被粉絲巧遇，也不能合照留念，遭痛批耍大牌，近來正逢春節家人團圓的節日，她表示不會回家過年，並無奈揭露背後原因。

根據《香港01》報導，素海霖表示不會趁春節返回故鄉與家人團聚，只會發訊息簡單拜年，接著透露若要回去跟家人見面，應該會等退出AV界後，主要是認為該時機點會比較適合，此外，她透露由於在日本當地是「外國人」身分，不僅常被投以鄙視眼光，還慘遭網友謾罵，甚至詛咒被傳染性病，讓她氣到直接反擊酸民，不過好在作品受到迴響，連自己都很訝異能拍到第6部。

素海霖向來作風大膽，先前為了響應日本流行的「不穿胸罩散步」（ノーブラ散歩）風潮，在香港尖沙嘴拍攝真空散步影片，大方展露傲人的好身材，掀起網友熱議，人氣更在短時間內飆升，當時受訪時，她還語出驚人表示﹕「小學6年級已經想做愛」，如今則是把夢想變成事業，希望所有人能夠多支持她的作品。

由於是瞞著父母進軍日本AV界，她表示有朝一日還是會東窗事發，因此早就做好心理準備去面對，也會為自己選擇的路負責任，即便父母不同意，還是希望能獲得他們的諒解。