花蓮太平洋燈以科技主燈秀「雲龍戲珠」結合雷射、燈光、水舞及3D動畫的展演。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣政府每年春節期間，推出年味十足的「太平洋燈會」，以「鯉躍龍門」、「鰲魚化龍」等各式龍的意象迎賓，還有4分鐘長的主燈秀搭配水舞，2月3日開幕以來湧入大量遊客參訪，縣府觀光處初估迄今賞燈人潮逾10萬人次。年假即將結束，但年後仍有加碼星空煙火秀，歡迎到花蓮走春賞燈。

花蓮太平洋燈會活動位於花蓮太平洋公園南濱段，活動期間科技主燈秀「雲龍戲珠」結合雷射、燈光、水舞及3D動畫的展演，以及過年期間搭配主燈秀的星空煙火秀，還有卡通人物遊行等互動表演，擠爆燈區現場，3大主題燈飾 4個特色燈區都是人潮，鄰近會場東大門夜市及金三角商圈，年節假期，湧入大量遊客。

今天為西洋情人節，也是農曆春節連假最後一天，縣府舉辦應景「你龍我龍（你儂我儂）」活動，今晚18時起，只要到活動現場拍一張情侶照，上傳至個人FB或IG(需顯示為公開分享)，並標註「＃2024花蓮太平洋燈會」，完成打卡活動至大會服務台出示上傳頁面，就可獲得情人節限定禮物（你龍我龍造型積木），送完為止。

另外，活動期間於燈會現場龍年相關燈飾拍照或與活動立牌拍照，上傳至個人FB或IG (顯示為公開分享)，並寫下新年新希望或是對本次燈會的感想，最後標註活動名稱「＃2024花蓮太平洋燈會」，完成以上步驟至大會服務台出示頁面，即可獲得龍年限定小物，送完為止。也別忘，過年後2月17、18、24、25、28，3月2~4還有加碼星空煙火秀。