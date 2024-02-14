隨著2024總統暨立委選戰落下帷幕，政治人物的網路聲量進入新一輪洗牌。柯文哲前幕僚、政治顧問吳靜怡（Grace WOO）指出，民眾黨主席柯文哲出現劇烈滑坡型崩跌，新任立院龍頭韓國瑜在2/1聲量已達其8倍之多。

吳靜怡在臉書發文指出，整理選後一個月的網路大數據趨勢分析！選後聲量霸主就是「韓國瑜」！當選院長2/1當日是柯文哲聲量的8倍。

針對數據分析，吳靜宜認為，柯文哲從此再也不是媒體寵兒，而是劇烈滑坡型崩跌的人物，選後剩下聲量只有7%，逐漸竄升起來的是總統蔡英文、台中市長盧秀燕，另外還有就是前立委蔡壁如。

吳靜怡指出，若民眾黨繼續採取以訟止謗、側翼網軍、批判媒體的戰術，恐怕玩久了，自己會陷入更小眾的同溫層，網路流量是現實的，可以預知的是韓粉崛起，當韓粉歸隊到正藍軍，首先被裂解的就是自以為第三政黨又不團結的假老二了，沉寂一陣子的韓國瑜顯然比柯文哲、白營立委黃珊珊、民眾黨發言人陳智菡有趣多了。

此外，吳靜怡還提到，有人開始就替下屆總統賴清德感到很緊張，但她表示，2024、2025執政黨若能「歲月靜好」渡過，真的會比轟轟烈烈好很多，賴清德選後，整個穿衣風格有點微調整，細微的改變用心都比大膽躁進來得好。

吳靜怡最後還補充，不得不說，蔣萬安最新推出的情人節影片，讓蔣團隊跟柯團隊形成巨大反差，柯文哲善用一群漂亮發言人，而蔣萬安那種自然的年輕團隊，反而突顯了他個人特色，「流量就是一塊大餅，柯文哲新年看起來就是老氣過時了，新政黨沒有新氣息。」