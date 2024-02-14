嘉義市道將圳水綠廊道營造、港坪運動公園友善環境再造案，入選經濟部「城市美學─公共場域設計共創計畫」，每案可獲450萬元補助，市府預計最快今（2024）年底前完成規畫設計，明（2025）年編列預算施工。

經濟部2024年「城市美學計畫」從全國各縣市提案徵選12案，競爭激烈，嘉義市政府提報「穿城之水。藍綠環圈 道將圳水綠廊道營造-第三期（將軍圳）」、「嘉義市港坪運動公園友善運動環境再造計畫」兩案，脫穎而出，雙雙入選。

嘉義市政府團隊就道將圳水綠廊道營造計畫方案簡報，市長黃敏惠與徵選小組專家聆聽。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

經濟部委託的徵選團隊實地走訪道將圳。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

經濟部委託的徵選團隊實地走訪港坪運動公園。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

經濟部委託台灣設計研究院副院長艾淑婷領軍，偕同專家小組、設計研究院團隊及產業發展署代表共14人，1月24日到嘉義市實地現勘複審，黃敏惠市長率市府團隊，還有農水署代表、道將圳文化學會代表都到場說明提案的想法及內容。

黃敏惠表示，嘉義市自主辦「2021台灣設計展」後，市政建設與「設計」緊密結合，今年是諸羅建城320年，將推出一系列展覽及活動，市府積極導入「城市美學」計畫，結合豐富的文化內涵、串聯藝文設施、商圈及創意產業，逐步實現「全齡共享，世代宜居」的城市願景。

嘉市府都市發展處表示，此次獲選的兩項計畫每案將獲得450萬元規畫設計補助經費，後續將結合設計及居民的實際需求，優化公共場域空間，最快今年底前完成規畫設計，明年編列預算施工。