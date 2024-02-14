大陸電動車巨頭比亞迪（BYD）加速全球布局。目前集中在大陸生產及銷售電動車的比亞迪期盼成為國際品牌，不只要擴大大陸的出口，還瞄準了全球的擴張，而在海外設置新工廠是至關重要的行動。日本媒體報導，比亞迪計畫在墨西哥設立製造廠，目標是建立一個針對美國市場的出口中心。

《日本經濟新聞》14日報導，指比亞迪已啟動在墨西哥建立新廠房的可行性研究。該公司在墨西哥的負責人鄒舟指出，針對上述計畫，正與墨西哥官員洽談包括工廠選址在內等條款。他透露，比亞迪同時也在尋求建立美國和海外其他市場的出口中心，除了墨西哥，比亞迪也計畫在巴西設廠。

路透報導指，墨西哥境內擁有龐大的汽車製造業，擁有許多全球頂級汽車製造商，並且與美國工業緊密結合。對此，鄒舟表示，墨西哥是一個具有巨大潛力的重要市場；對比亞迪來說，在當地建廠的最大吸引力之一是降低對美國出口成本。

據《北美自由貿易》規定，至少75％的汽車零件必須在這3個地區其中之一製造，才能享受潛在關稅優惠。而美國通過的《降低通膨法案》，要求電動車必須在美國組裝，並對電池採購提出嚴格要求，才有望獲得7500美元稅收減免。

另外，比亞迪已陸續在墨西哥市場投放漢、唐、ATTO 3、海豚、海豹、宋PLUS DM-i 等乘用車產品，以及部分純電大巴整車、底盤產品。

另據墨西哥官方數據，2022年中國在墨西哥的投資猛增50％，達到5.87億美元。中國電動車製造商Solarever日前公布在杜蘭戈州投資68億比索（3.95億美元）的計畫。

此前，美國主要汽車製造商曾警告，中國汽車可能會為他們的汽車產業前景帶來厄運。特斯拉執行長馬斯克1月也預測，中國汽車製造商將在沒有貿易壁壘的情況下「摧毀」全球競爭對手。