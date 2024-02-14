營運衛星網路服務「星鏈」的美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）12日表示，俄羅斯總統普丁「不可能」輸掉烏克蘭戰爭，並且反對美國參議院昨（13）日剛通過的援助烏克蘭、以色列、台灣等軍援法案，這部法案後續可能遭到眾議院封殺。

馬斯克（Elon Musk）12日表示，俄羅斯總統普丁「不可能」輸掉烏克蘭戰爭。

綜合外媒報導，馬斯克12日在社群平台X進行直播，與多名共和黨參議員討論援助烏克蘭、以色列、台灣等953億美元的參院版本外援法案。

馬斯克在討論中同意共和黨參議員強生（Ron Johnson）認為俄羅斯不會輸掉戰爭的看法，強生說，那些認為烏克蘭會取得勝利的人「活在幻想的世界裡」。

馬斯克說，俄羅斯總統普丁「不可能」輸掉烏克蘭戰爭。他說普丁面臨必須繼續戰爭的壓力，「如果他退縮，他將被暗殺」。

俄亥俄州參議員范斯（J.D. Vance）表示，一定要「封殺」價值953億美元的援烏以台法案，馬斯克附和表示，期望美國民眾向選區代表施壓，「這項支出幫不了烏克蘭，拖延戰爭對烏克蘭沒有幫助」。

除此之外，馬斯克也在直播中表示，他有時會被批評為普丁的「辯護人」，他砲轟這種指控相當「荒謬」，稱他的公司在破壞俄羅斯方面，可能比任何事情都做得還要多。

美國總統拜登先前所提出、涵蓋解決美墨邊境移民問題的1180億美元包裹法案7日遭參議院封殺，參議院兩黨議員後續協商，拿掉包裹法案中的邊境條款，僅就953億美元的外援法案進行表決，這部外援法案中，600億美元將用於援助烏克蘭，141億美元援助以色列，48.3億美元用於支持台灣在內等印太地區夥伴。

參議院於13日表決通過外援法案，不過共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）放話，日後眾院表決時，將封殺這部法案。