基隆市警察局將自16日起，在全市的重要路段進行違規停車的加強取締。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

雖說傳統上農曆春節要到正月十五之後才算告一段落，但國中小第二學期即將於2月16日正式開學。為了維護學童的用路安全及交通秩序，基隆市警察局14日表示，將自16日起展開為期3天的「嚴重違停」取締專案勤務，警方提醒民眾切勿任意違停，以免遭受取締。

基隆市警局交通隊表示，這次的取締專案勤務執法範圍，依據去年8月到今年1月民眾檢舉違規停車熱門路段決定。包括了愛三路、仁二路、忠二路、東明路、新豐街、深溪路、暖暖街、源遠路、碇內街、基金一路、安一路及樂利二街等路段。

專案勤務期間，包括基隆市警局交通警察隊及各分局同步執行，針對「併排停車」、「公車站牌違停」、「人行道違停」及「占用卸貨停車格位」等4項嚴重違停態樣加強取締，並以上學、放學及晚間用餐時間為主要執行時段。

除了16日當天學童開學外，隨著各行各業陸續開工，交通流量逐漸恢復正常，這一波的專案勤務，也在告訴民眾警方將會從違規停車開始，恢復相關的交通秩序維護。

基隆市警察局呼籲民眾切勿貪圖一時方便違規停車，否則不僅造成人車爭道、險象環生，也妨害其他用路人權益，嚴重的話更可能釀成交通事故。交通環境改善除由警方積極取締違規停車外，亦需民眾守法觀念的提升，請大家出門前務必慎選交通工具，並遵守交通規則，充分利用合法停車空間。從「工程、教育、執法」三方面，才能根本改善本市交通問題，減少違規停車亂象，共同創造本市良好交通環境。