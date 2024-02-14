美國共和黨控制的眾議院以微弱優勢的1票之差，通過針對國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）的彈劾條款，讓馬約卡斯成為美國148年來，首位被彈劾的內閣部長。

據《路透》報導，美國眾議院6日首次就彈劾馬約卡斯投票，但4名共和黨人與212名民主黨人一起投了反對票，導致彈劾案未能通過。

眾議院13日以214票贊成、213票反對的表決結果，通過2項由共和黨人提出的彈劾條款，稱馬約卡斯執行邊境法不力，導致美國和墨西哥邊境移民管控失敗，並指控他向國會作虛假陳述。

美國總統拜登隨後發表聲明，稱這次投票是「公然違憲的黨派之爭」，他呼籲國會通過立法來解決邊境局勢。

《CNN》指出，馬約卡斯是美國自1876年以來，首位被彈劾的內閣官員，而在此之前，美國史上只有一位內閣官員被彈劾，即1876年戰爭部長貝爾納普（William Belknap）。

移民問題是今年美國總統選舉焦點議題之一。美國官方數據顯示，2023年前11個月，約有270萬名非法移民進入美國，其中約220萬人從南部邊境進入。據美國媒體報導，去年12月有30.2萬名非法移民從南部邊境進入美國，創月度新高。