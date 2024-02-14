40歲男星黃靖倫過去參加《超級星光大道》走紅，近年他轉戰當演員，作品有《女兵日記女力報到》、《桃花小妹》等，2020年他和交往4年圈外女友結婚，並生下1子「小小倫」，昨(13日)他曬照片證明自己「背著老婆小孩偷吃」，原來是他走在前面，背對著老婆兒子偷吃薯條，還自嘲絕不能被發現。

黃靖倫昨寫下：「我真正的做到了，我背著老婆小孩偷吃！絕對不能被抓到，要不然⋯小小倫會搶走我的薯條！」，並曬出照片可見他們一家人去廟裡走春，為了不讓兒子看到，他一人偷偷走在前面吃薯條，引來網友回應：「薯條是真愛欸」、「名正言順偷吃」、「炸的東西對身體不好，親愛的，爸比幫你們喔～哈哈哈!」、「瞧你餓成那樣的表情」。

黃靖倫發文自曝「偷吃」。（圖／翻攝自黃靖倫臉書）

黃靖倫當爸後，先前曾透露因為兒子半夜常突然大哭，老婆為了體貼他和他分房睡，獨自照顧兒子，但他在隔壁房間還是聽得很清楚，丈母娘為解決問題拿小孩衣服去收驚，直到保母告訴黃靖倫：「小孩很乖，都可以睡過夜，沒什麼問題」，才發現原來孩子是故意大哭，欺負爸媽，讓他相當無奈。

黃靖倫和老婆育有一兒。（圖／翻攝自jisadpopppy IG）

黃靖倫當爸後有子萬事足，常在臉書分享和兒子的互動，但他之前上節目《聽媽媽的話》卻自曝當年陪產，看到兒子的第一眼心情感覺很複雜，因為兒子臉皺皺的，完全不像自己，他也不好多說，只有心裡碎念說：「我一整天都在想，這孩子到底是誰的？」一旁的小禎也說很了解這種心情，回憶女兒Emma剛出生時，護理師說要抱給她看，她一度想婉拒，「感覺很奇怪，好像熟悉了九個月，但卻很陌生，很像在見筆友。」