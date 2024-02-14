許多年輕人大嘆台灣經濟差，不敢生小孩，一名網友分享照片說，蝦皮店到店門口堆了80幾個箱子，裡面都是網購包裹，驚人購買力讓原PO驚呼「台灣經濟哪裡差了？」引起網友討論，不少人表示，經濟差才網購，因為網購比較便宜，加上免運更省，如果很有錢根本沒必要精打細算。

一名網友近日在臉書社團《路上觀察學院》上詢問「台灣經濟哪裡差了？」從照片中可見，雲林縣斗南鎮一間蝦皮店到店的門口，足足堆了80幾個大箱子，裡面滿滿都是包裹，看起來民眾的購買力仍然很強。

誇張照片吸引6千多人狂讚，不少網友留言討論，「當你接受了反正工作到死也不可能買得起房子，這點錢也就不會在意了」、「當你發現要工作比你父母多2倍的歲月才能買房時，網購就隨便買了」、「買不起房子就會躺平，把曾經省下來的錢用來善待自己」。

另有網友表示，網購價格比實體店便宜，搭配蝦皮店到店的免運活動更省，所以窮人才愛網購，「就是沒錢才選店到店」、「就是因為窮才網購，你難道不知道網購比實體店面便宜。」不過也有網友認為，網購積少成多，每個包裹100多元，累計10幾包也很驚人。