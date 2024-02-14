【全程字幕】幕僚認證「鋼鐵直男」！ 蔣萬安曝情人節「樸實簡單」做法：實在沒有浪漫的做法 @ChinaTimes

今（14）日除了是大年初五，也是西洋情人節，台北市長蔣萬安在YouTube也放上情人節陷阱題大挑戰影片，蔣萬安表示，雖然沒有很浪漫的做法，但希望行程過後有時間陪太太和孩子，讓太太感受情人節有被陪伴，是最樸實和簡單。另，對於大兒子蔣得立，蔣萬安也期許，希望蔣得立扮演好哥哥的角色，做弟弟的好榜樣。

蔣萬安今日出席光華商場新春開工典禮，他指出，情人節祝大家有情人終成眷屬、情人節快樂，同時今天也是大年初五，祝商家大發利市、大吉大利。很多幕僚都覺得他是直男，他也不會說「每天都是情人節」，但希望行程過後有時間陪太太和孩子，讓太太感受情人節有被陪伴，是最樸實和簡單，雖然沒有很浪漫的做法，但希望這點可以做到。

此外，蔣萬安除夕在臉書放上一家合照，短短幾天吸引3.9萬人按讚，堪稱是「流量密碼」。蔣萬安說，沒什麼流量密碼，這是幸福密碼，3個寶貝都可愛，最小的2歲半和1歲，帶他們很辛苦尤其太太最辛苦，他除了是市長，也是在台北工作的3個孩子的父親，所以可以體會家裡有小小孩又要兼顧工作很辛苦，未來市政上也會持續參考大家意見，提供好的服務。

媒體追問，今年是否會拚4寶？蔣萬安原面帶微笑，聞言轉頭睜大眼睛，更一度語塞，「先讓我休息一下」。

此外，民進黨立委鄭運鵬的兒子「德德」高顏值被封「台版車銀優」，昨日公開Instagram帳號，引起粉絲瘋狂。對於大兒子蔣得立有沒有機會人氣旺過爸爸，蔣萬安說，蔣得立已經人氣旺過我，在霞海城隍廟走春時，還有民眾說「好喜歡得立」，且都有看3個寶貝照片。

蔣萬安強調，過年放全家福同樂是因為團圓吃年夜飯，對家庭也是團聚時刻，希望蔣得立扮演好哥哥的角色，做弟弟的好榜樣，對此各方面都會特別提醒蔣得立。