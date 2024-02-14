大陸每逢農曆過年，返鄉人潮僅一月即可高達近90億人次。不過日前卻有一名大陸網友H小姐（化名）透過社群發文指出，她現年32歲，事業有成，是許多親朋好友眼中的女強人。此次農曆過年，她卻選擇不回老家，並感慨「住飯店，都比回家住還好」；其中背後的真實原因，卻暗藏著許多心酸。

「家裡已經沒有單獨的房間可以休息，因為都讓給2個弟弟了。」H小姐回憶，過去新年返鄉時，家人總因為她睡太晚、化妝皮膚不好，衣服買太多而拋出各種質疑，或是沒完沒了的碎碎唸。

誇張的事，遠不僅如此。H小姐進一步表示，家裡也已經沒有單獨的房間可以休息，因為都已經被迫讓給2名弟弟。由於家庭重男輕女的偏頗觀念，母親認為，衛生棉沾染的血跡會影響男兒的氣運，因此要求她將衛生棉包好，再拿到外面扔。

貼文曝光後，讓不少民眾產生共鳴，紛紛有感而發：「自己回娘家，一家四口太多，不想給家人添麻煩，所以主動住飯店」、「老人的作息和年輕人根本不一樣，我有親身體會」；也有人表示不能理解，認為新年就應一家團聚，「沒見過身邊哪個回家過年還住酒店的」。