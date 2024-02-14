春節連假倒數最後一天，今（14日）初五預估迎來國5及蘇花路廊北上交通量最高峰，上午8時國5北上蘇澳至頭城各入口匝道儀控啟動，北返車流漸增，雪隧平均時速約55公里，各交流道均已陸續出現排隊車陣，預估壅塞情形將持續至深夜始能紓解。

宜蘭縣警察局交通隊指出，前2天已有許多用路人陸續北返，昨日國5的車流量是年平均日的1.3倍，宜蘭及蘇澳交流道北上回堵車潮直至今日凌晨3時許才恢復順暢。

國5今日上午8時許，陸續出現連假最後一波北返車潮，高公局上午8時啟動蘇澳至頭城北上各入口匝道儀控，目前宜蘭、羅東交流道排隊車潮約1公里，頭城、蘇澳約0.5公里，雪隧主線車潮長約4公里。

因應大量北返車潮，宜警局於國5交流道及蘇花改沿線加強警力部署，全力投入交通疏導工作，預估今日北上壅塞情形將持續至深夜始能紓解，籲請用路人耐心依序駕駛，遵從員警指揮通行，勿有插隊行為。