包紅包是過年一大習俗，一名女網友日前到超商買東西，拿了1包66元紅包給店員，沒想到回家竟被親戚罵，覺得她包這個金額太寒酸，像在打發乞丐。許多網友都認為雖然金額小，但重要的是心意，而且數字很吉利，「是我會很開心，收到紅包都是好事」；也有人批原PO親戚只會出張嘴，「他包過多少給店員，還形容是打發乞丐。」

一名女網友在Dcard發文表示，過年期間到超商買飲料，離開前給店員一個紅包，裡面包了66元，沒想到回家和親戚分享此事，卻被罵太寒酸，認為店員又不是乞丐。

原PO表示，店員收到紅包看起來滿開心的，「真的有這麼嚴重嗎？」許多網友認為心意最重要，「身為超商店員，就算紅包只有10塊我們也會很開心」、「突然收到紅包會很開心，尤其是在過年期間工作」、「雖然只有66元，但收一個發財金會很不錯。」

不過也有少數網友酸「誰紅包會放零錢啊」、「包個200吧，不然就不要包。」