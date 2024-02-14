朱立倫Podcast招攬青年 侯友宜喊：讓年輕人被看見

國民黨主席朱立倫透過Podcast向青年喊話，「不覺得其他政黨太過擁擠了嗎？國民黨這邊還有很多空位。」新北市長侯友宜今（14）日對此表示，不論政府機關或單位，要不斷新陳代謝，提拔優秀的年輕人，讓年輕人被看見。另媒體詢問侯友宜，對美國學者稱台北市長蔣萬安比台中市長盧秀燕適合參選下屆總統的看法，侯友宜稱讚兩人都非常優秀，為人民、國家做事，才是最重要的目標。

侯友宜表示，我們要傾聽年輕人的聲音，站在他的立場去面對所有的問題，不管是在哪個政府機關或在哪個單位，都是一棒要接一棒，不斷地新陳代謝，讓年輕人站在舞台上被看見，這才是我們人生奮鬥的目標。

侯友宜說，他當市長也一樣，我們的單位首長包括所有的公務體系，不斷去提拔優秀的年輕人，讓他們努力被看見以外，也可以培育更多的人才，為人民、為國家做事。

美國史丹佛大學胡佛研究院學者祈凱立認為，蔣萬安比盧秀燕更適合參選下屆總統。對此，侯友宜表示，蔣市長和盧市長都是非常優秀的地方首長，每個人都是盡心盡力為台北市、台中市在努力，所以期待我們15個縣市的首長在我們大家團結合作，能夠為人民、為國家做出成績，這才是我們最重要的目標。