新竹御頂攻城獅球團開春後立刻有了新動作，14日宣布與總教練林冠綸協議結束合約，改由塞爾維亞籍助理教練密特羅維奇(Milan Mitrovic)接掌兵符。

攻城獅球團表示，非常感謝林冠綸過去三年多的付出，從無到有建構攻城獅的基礎，特別是在球隊成立初期，林冠綸教練即選擇放棄教職全心全意投入職業球隊的建構，且在第二年就帶領攻城獅闖進PLG聯盟的總冠軍賽。

攻城獅總經理張樹人說：「謝謝冠綸教練過去三年多為球隊的付出，非常敬佩冠綸始終如一的工作態度，也感謝他與攻城獅一起扛起巨大的壓力，打出許多精彩的比賽。如今雖然卸下總教練職務，但攻城獅球團仍獻上最誠摯的祝福，希望林冠綸教練未來有好的發展。」

談及接任人選密特羅維奇，張樹人表示：「密特羅維奇教練本季加入攻城獅主責防守訓練，球場上要求嚴格，私底下平易近人與大家相處融洽，相信在他的帶領下，攻城獅可以繼續完成本季返擊的任務。」