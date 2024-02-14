柯有倫、李霈瑜（大霈）、江宏傑、黃湘婷南下屏東，在客家電視與LINE TV的共同製作的綜藝實境節目《可可樹下的奇幻小店》中合夥創業。公認好脾氣的江宏傑在最新一集中罕見動怒，直接氣到對指導老師江舟航烙狠話：「你都不相信我，叫我做幹什麼啦！」讓眾人繃緊神經。

擔任「主廚」的江宏傑為了研發新品，在一天的拍攝過後，繼續留在廚房與甜點指導江舟航加班，另外三位合夥人柯有倫、大霈、黃湘婷卻前往法式餐廳大啖美食「找靈感」，天差地別的行程，讓江宏傑超級羨慕，進而萌發「整人」念頭，和江舟航約好，等其他人回來後要假裝生氣，上演一齣「鬧不合」的戲碼，看看三人會有何反應，過程中江宏傑還不斷暗示江舟航老師「情緒再多一點！」相當樂在其中。不知情的「店長」柯有倫當下則顯得緊張，直言：「開店以來第一次有這種狀況。」大霈與黃湘婷也對此感到疑惑：「脾氣這麼好的兩個人怎麼會吵架？」

隔天，江宏傑召集眾人，當面把話說開，直嗆江舟航老師：「我覺得你要不要乾脆辭職算了，因為我覺得⋯⋯你可以去當演員。」最後一句話說出，衝突場面迅速瓦解，黃湘婷見狀後笑問：「你們是在整我們喔？」

而「店長」柯有倫則慢了半拍才反應過來，事後聲稱：「其實我早就識破了，因為他們兩個都不是這樣的人，所以我覺得那場吵架，他們演得還不錯！」最早發現的人則是大霈，笑稱：「我就覺得小傑很奇怪，平常穩定溫和配合度高，突然這樣的情緒很不像他，我當下判斷，不是在演戲就是卡到陰。」表示可以讓江宏傑生氣應該不容易，建議兩人下次要演戲的話「應該可以再吵大聲一點，比較好看！」

江宏傑說：「其實我不怕演不下去，我只是怕江老師比較沒有辦法配合，因為我自己本身就很愛演，剛好有這個事情可以讓我簡單發揮一下，沒想到也演滿久的，差點收拾不起來這個殘局。」也表示好在事後柯有倫、大霈、黃湘婷有外帶美食回來慰勞自己，否則自己可能真的會傷心，「雖然他們是為了讓小店有新的變化，而去別的餐廳觀摩取經，但聽到法國料理真的還是很想去吃，而且我是自己一個人留在店裡的廚房研發新的甜點耶，所以如果真的沒有帶（美食）回來，我真的⋯⋯會難過欸！」