新竹市政府今年在舊城商圈舉辦年貨大街，於東門街、武昌街、復興路、中央路推出「新春嘉年華市集」，每天不到中午就聚集滿滿人潮，部分周邊店家也出現排隊人龍，來訪遊客每天平均超過4萬人次，總計為期12天的年貨大街，預估創下超過50萬人次來訪。

新竹市長高虹安表示，過去春節期間，許多竹市市民紛紛至外縣市走春，近一點的新竹縣北埔老街、湖口老街或是苗栗南庄，遠一點則可能往台北或台中甚至南部走。為讓市民在地感受到滿滿年味，特別於舊城區辦理新春嘉年華市集活動。

高虹安指出，今年年貨大街串聯新竹城隍廟商圈與中央商場，加上周邊重要廟宇城隍廟、東寧宮及關帝廟，就近提供市民一個走春好去處，許多來城隍廟參拜的外縣市朋友與在地店家，對於豐富的市集攤位、美食與表演，給予支持及肯定。

市府產發處指出，為活絡舊城區，市府今年於舊城區規劃設置超過百攤的新春嘉年華市集，此外，這次的市集內容更為豐富，除有美食、百貨等，還有國寶級油畫大師潘榮家現場表演，隨著音樂的旋律畫筆逐漸點綴布滿畫布，讓圍觀的民眾驚嘆。

現場也不定時有舞龍舞獅活絡氣氛、增添年味，每每出場都吸引逛街民眾佇足攝影，還設置了拍照打卡牆，邀遊客拍下年節走春的歡欣時刻分享在自己的社交媒體上，豐富有趣的市集讓許多市民朋友帶著全家一起來體驗熱鬧的年節走春。

產發處指出，今年的新春嘉年華市集，串連城隍廟商圈，帶來的人潮盛況超乎預期，預估每日業績連帶成長約3成，甚至需要加派人力支援，市民逛市集的熱情滿滿，彷彿回到過去榮景，也成功為實體店家帶來消費商機，期望藉由市府及商家攜手合作，繼續活絡舊城區發展。