澎湖東衛水庫集水區旁14日近午發生一起燒草火警，濃煙蔽天，大火也燒毀鐵皮屋和貨櫃倉庫。（許逸民攝）

澎湖東衛水庫靠八八麵店後方集水區旁雜草地，在上午10時30分許發生一起燒草火警，由於起火點疑似就在一處木材倉庫旁草皮，大火迅速波及木材倉庫，除了燒毀鐵皮和貨櫃倉庫外，火勢也四竄延燒，讓警消出動大批消防車前往救援滅火，並召回休假人員投入搶救。

澎湖縣消防局表示，現場燒草有延燒至百勝木材行倉庫，經搶救後倉庫火勢已熄滅，殘火處理中。但目前東衛水庫南側燒草範圍仍有延燒趨勢，除持續召回休假人員，加派人車前往支援搶救外，並加周圍建築物防護。

澎湖東衛水庫集水區旁14日近午發生一起燒草火警，濃煙蔽天，圖為空拍位置。（羅盤提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖東衛水庫集水區旁14日近午發生一起燒草火警，濃煙蔽天，大火延燒近住宅區，也燒毀鐵皮屋和貨櫃倉庫。（許逸民攝）

澎湖縣政府消防局於14日10時34分受理民眾報案指稱，馬公市東衛水庫（百勝木材行）附近發生雜草火警。立即派遣第一大隊、馬公、澎南、湖西、白沙、西嶼及馬公港消、興仁彈藥庫共15車36人前往現場，由大隊長陳正宜負責指揮搶救，到場後並立即對一旁倉庫噴水，防止火勢擴大。

據了解，一名附近建築工地的女工，今早開工來工作時發現草地起火，當時一位婦人還提一桶水試圖要滅火，經她趕緊勸誡不要靠近，同時打電話報警，並趕緊通報下風處的住宅住戶撤離，是這次火災未釀出人命的最大功臣。

澎湖東衛水庫集水區旁14日近午發生一起燒草火警，濃煙蔽天，圖為空拍可見大火也燒毀鐵皮屋和貨櫃倉庫。（羅盤提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖東衛水庫集水區旁14日近午發生一起燒草火警，一旁木材倉庫付之一炬。（澎湖消防局提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖東衛水庫集水區旁14日近午發生一起燒草火警，濃煙蔽天，遠在數公里外都能看見。（許逸民攝）

也因天氣乾燥，火勢迅速蔓延至鄰近民宅與建築工地，並波及到木材工廠倉庫，木材頓時陷入火海之中，燃燒的黑煙更直竄天際。但附近人家一開始，還渾然不覺屋外熊熊火勢已燃起。

有對夫妻還在家中過年，直到女工上門告知屋外已經燒起來了，出門察看才赫見大火伴隨濃煙，因此一直喊女工是貴人，要包紅包給女工。一隻火場中被救出來的黑狗，更是飽受驚嚇，一直蜷縮在車底，不敢出來。

有居民指出，目擊到一名住西文的女子到草地方點火，而這名女子不知何故，已經不只一次到雜草地點火。