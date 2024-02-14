一名與男友談遠距離戀愛的女生，在臉書社團「匿名3公社」貼文抱怨，她為了維繫感情，每晚都是她主動LINE男友5分鐘，但對方從來不會主動賴她，叫男友要互相連絡，對方卻說「才不要」，沒有人能改變他。

她說，男女朋友交往基本上不是要「互相連絡嗎？這樣要求有錯嗎？」而且她的男友去年12月提分手，原因竟然是說她，「胡思亂想，沒有安全感，還對他不信任，說她毀了這段感情，才造成他劈腿偷吃。」女子感到疑惑想問：「難道我錯了嗎？」

網友看完貼文留言表示，「這麼明顯妳還不懂嗎？就是不愛了啊！」、「既然都知道對方劈腿偷吃了，這個遠距離絕對有很多妳看不到的」、「看起來是你死黏著不放，不是別人對你可惡，是你讓自己變的可憐」。

「出軌的人，永遠不會把錯歸究在自己身上，永遠找理由、藉口來合理他的行為分了也好，這種男人誰要快撿走」、「當然怪妳自己啊，他那麼畜牲，妳當初到底是怎麼選的？」、「只是為了卑劣的行為找藉口」。