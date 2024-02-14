今日10時57分國3北向194.2公里發生2小客追撞事故，佔用內線車道，造成回堵2公里。（高公局提供／蔡亞樺台北傳真）

今（14）日為大年初五，既是春節連假收假日也適逢情人節，國道湧現北返車潮，根據高速公路局即時路況，中午時候國1台南系統-安定北向路段「紫爆」，時速僅18公里，高公局預估國道下午將有11處路段易壅塞，提醒用路人注意路況。

高公局統計今日截至上午11時，國道全線交通量為41百萬車公里，國5北向頭城至坪林路段從早上9時起出現車多。根據高公局即時路況，中午12時國1台南系統-安定北向路段時速僅18公里、豐原-台中系統北向路段時速29公里、汐止系統-汐止北向路段時速32公里。

高公局指出，今日10時33分國1北向235公里發生4小客追撞事故，佔用內2線車道，造成回堵2公里；10時57分國3北向194.2公里發生2小客追撞事故，佔用內線車道，造成回堵2公里；11時15分國1北向317.9公里發生2小客車追撞事故，佔用內線車道，造成回堵2公里，均影響整體車流順暢。

高公局預判今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口；國3北向竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國5北向宜蘭－坪林；國4西向潭子系統－豐勢；國6西向舊正－霧峰系統；國10西向仁武－左營端等路段。

高公局建議，用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。並呼籲民眾出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶、注意車前狀況並保持安全距離，切勿超速。