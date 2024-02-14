雲林縣政府推動「香客轉遊客」觀光策略奏效！龍年新春連假7天，雲林湧入超過300萬名遊客，其中8成以上是祈福朝拜香客，配合縣府規畫的草嶺石壁櫻花季、北港燈會、虎尾糖都甜蜜追五分車等新春系列遊程，成功將香客吸引至縣內各景點，店家業績平均提升2至3成，有效帶動雲林整體觀光產業。

雲林縣長張麗善表示，2024春節連假期間，北港朝天宮、北港武德宮、西螺福興宮3大宮廟香客絡繹不絕，其中朝天宮與武德宮參拜人次均已逾百萬，西螺福興宮亦湧入80餘萬信眾，不僅吸引可觀香客人潮，結合「香客轉型遊客」策略，也帶動縣內各觀光旅遊產業復甦。

張麗善說，今年2月農曆春節長假，依據交通部觀光署統計，全台國旅新春訂房率雲林破7成奪冠，顯見遊客造訪雲林意願大幅成長。新春期間縣府精心規畫北港燈會、草嶺石壁櫻花季等活動，緊接著是白沙屯媽祖北港進香盛會，將帶動另一波香客人潮，預估上半年即可突破千萬旅客紀錄。

縣文觀處處長陳璧君提到，雲林縣宗教活動興盛，縣府觀光政策目標為「香客轉遊客，遊客變常客」，2月初啟燈的「2024北港燈會」，開展9日即突破120萬人次，農曆年假後登場的白沙屯媽祖北港進香、朝天宮北港媽祖遶境等宗教活動，將吸引眾多香燈腳及遊客湧入北港及雲林各觀光景點。

陳璧君指出，雲林西螺福興宮、斗六膨鼠森林公園、口湖遊客中心皆為縣內熱門觀光景點，近期縣府將向交通部爭取列入全台觀光遊憩據點，提升整體觀光量能。2024年觀光人次目標不僅要突破2000萬，更要朝2500萬叩關，邀全台民眾造訪雲林，感受雲林的蛻變與景點之美。