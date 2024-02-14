張信哲原訂將於18日大年初九於可容納15000人的「杜拜媒體城」圓形劇場（Dubai Media City Amphitheatre）舉辦「未來式∞世界巡迴演唱會」，豈料近日當地突然下暴雨更導致淹水、出現發生洪水狀況，主辦單位14日緊急宣布「未來式∞世界巡迴演唱會」杜拜站演出延期公告。

主辦單位今表示，應阿聯酋國家氣象中心（NCM）對全境發佈暴雨天氣警報情勢，及杜拜警署及場館方緊急通知，因近期異常雷暴大雨天氣因素影響，城市防汛形勢嚴峻，積水成河以致地基安全性必須重新評估。為確保觀演安全，原定於2024年2月18日在「杜拜媒體城」舉辦的張信哲「未來式∞世界巡迴演唱會」杜拜站將忍痛延期，後續安排將另行公告。

主辦方將盡快確定並公佈延期日期。退票流程請詳見售票系統公告。再次由衷感謝廣大朋友的支持與理解。而張信哲一聽到這個消息，則回應，「剛到杜拜，才剛剛反應過來，我支持主辦的決定，安全永遠是一場演出最重要的事！謝謝大家為我留下的時間，我會再帶上最精彩的演出回來，這是很少許願的我，在新年許下的第一個願望。」