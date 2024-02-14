新竹縣特色公園吸引親子遊憩，周邊停車經常一位難求，有的民眾甚至會把車輛停在公園內，縣府為此修正公園管理自治條例第7條，賦予警方稽查權，3月只要經縣議會臨時會通過，公園內違停將可處500元到最高5000元罰鍰。

縣府產發處長陳偉志表示，新竹縣公園管理自治條例並未賦予員警稽查權，民眾發現公園內有違停，通常是打110報案檢舉，由於公園並非道路用地，不適用道路交通管理處罰條例開罰的範圍，警方受理到場只能勸導，並無法開單告發。

縣府為此討論修正公園管理自治條例第7條，明訂縣府和受委託的鄉鎮市公所可以稽查和紀錄公園內的違規行為，另增訂警察也能到場稽查和紀錄，將未經許可駕駛或停放車輛，賦予警方稽查權，依同法修正第12條罰責可處500元到5000元罰鍰。

陳偉志表示，該自治條例修正案3月將送縣議會臨時會審議，同時會與縣警局研提稽查單的格式，只要縣議會審議通過，隨即公布施行，接獲公園內有違停檢舉，員警到場拍照、填製稽查單後轉送產發處開罰，並可按次連罰。

竹北市磨菇公園曾因小朋友尖叫聲產生的噪音遭居民抗議，縣府也就第7條公園內禁止出現行為做修訂，把喧鬧或製造噪音至妨害公共安寧、酗酒或鬥毆滋事妨害公共秩序、有妨害風化或賭博行為、攜帶危險物品等禁止行為，提為前10名內公告禁止項目。

此外，新竹縣公園管理自治條例並修正第5條和第11條，規定公園內設施的設置要遵循建管、都計原有法令，也須符合新上路的兒童遊戲場設施安全管理規範等相關體系法令。刪除現行第9條，另訂「新竹縣公園場地使用及收費辦法」，規定公園場地借用和使用費用。