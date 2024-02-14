彰化縣政府舉辦2024彰化月影燈季，與LINE貼圖多多欸（DODOA）合作推出限量「多多龍提燈」吸引民眾排隊，情人節推出限定版520隻粉紅多多龍提燈，預計下午5點半發放，不過一早9點就有民眾到場排隊，可見粉色多多龍的魅力。

今天是西洋情人節，縣府今天將在八卦山大佛風景區參佛道舉辦「彰化2024月影燈季」浪漫情人節活動，號召520對情侶，不管是老情人、小情人或前世情人，只要一起參加活動大聲說出「我愛你亅及擺出時下最流行傳達愛意的手勢，就可獲得到限量版的粉紅多多龍小提燈。

狂的是一早9點就有民眾到現場排隊，民眾準備摺疊椅、飲料準備強抗戰，搶得頭香的情侶9點到場，不過預計下午4點半才會發放號碼牌，5點半才發放，等於還要等待近7個鐘頭。

彰化縣政府城觀處表示，預計當天下午4點半在八卦山大佛牌樓開始發放號牌，限量520組，情人節限量粉色多多龍必須要有2人同時在場，每組都有2張號碼牌，還必須參加團體活動後才能領取。

彰化多多龍風潮延燒，過去綠色限量多多龍一共發放5000隻，每每都吸引超過千人到場排隊，排隊人龍都超過500公尺，就連縣長王惠美的姪女都排隊排到500多號，這次粉色多多龍熱潮更勝，可見多多龍的魅力。

城觀處說，「彰化2024月影燈季」即日起持續到3月3日每天晚上5點30分至10點，有璀璨燈光，晚上6點起每半小時有氣勢磅礡大佛光雕秀，還有民眾最愛的互動燈區及粉紅旋轉木馬，歡迎鄉親共襄盛舉。