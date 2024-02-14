營養師林昱蓁傳授冬天飲食技巧：肉類選低脂，少油少負擔，善用蔥薑蒜，調味更輕巧。（部苗醫院提供／李京昇苗栗傳真）

春節連續假期，加上天氣冷颼颼，常會讓人忍不住多吃食物，增加身體能量讓身子暖起來。衛生福利部苗栗醫院營養師林昱蓁提醒，雖然人體在低溫情況下，基礎代謝會上升，冬天的基礎代謝率確實會比夏天來得高，但是天氣寒冷，也會讓人活動減少，在多吃少動的情況下，很容易讓體重悄悄增加，同時也可能增加了心血管疾病的風險，不可輕忽。

要如何吃得安心又不會增加身體負擔？林昱蓁說，俗諺「立冬補冬」、「補冬補嘴坑」，是指以前的人們付出勞力辛苦工作一整年，要藉由冬天補充營養、恢復元氣及增強體質，希望有足夠的體力抵抗冬天的寒冷，然而現代人食物取得方便，反而常常攝取過多，因此冬天進補已不是人人需要的。

她也提供冬天飲食小技巧給民眾參考，首先是1年四季要均衡飲食，食物六大類可以提供人體所需的熱量與營養素，均衡攝取才可以維持身體健康；慢性病族群，如有心管疾病、高血壓、高血糖、高血脂、慢性腎臟病、痛風等族群，更需要計較各類食物攝取量，如痛風或慢性腎臟病人會依疾病狀況，需注意蛋白質攝取量，高血脂須注意油脂來源，進補多是肉湯與藥膳，含有高普林、高鉀、高油，需特別注意，不宜隨意進補。

林昱蓁表示，進補常使用肉類一起熬煮，可選擇去皮或油脂較少的帶骨肉類，避免吃進過多油脂，而燉湯、麻油、酒類、中藥材不是每個人都適用，建議須與專業營養師或中醫師討論評估後再攝取。

還有醬料要選對，少負擔，1湯匙的沙茶醬熱量大約100卡，醬料也是吃火鍋的重要搭檔，可以選擇使用天然的辛香料，如蔥花、薑泥、蒜末、蘿蔔泥等，搭配白醋、少許香油、芝麻、少許醬油，也是美味的調味沾醬。

部苗院長徐國芳表示，農曆新年將至，是家家戶戶團聚的日子，歡聚時刻也要提醒大家注意烹調料理時，注意刀具使用與用火安全，美食與美酒當前也請記得，不要過量攝取增加身體負擔，更要注意酒後不開車，安全有保障才能快樂過新年。

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