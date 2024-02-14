成立近半世紀的英國美妝連鎖店The Body Shop（美體小舖）面對沉重財務困境與同業新興品牌競爭壓力，周二（13日）宣布在英國的分店進入破產程序，其中有超過100間門市恐面臨歇業，2000名員工可能丟飯碗。不過全球其他特許經營店將不受影響。

據Sky News報導，英國The Body Shop發出聲明宣布破產，並表示接管人目前會考慮各種方案，希望找到挽救公司業績的新出路，並會適時向債權人及員工公布新進度。儘管進入破產程序，公司仍會繼續營業，確保顧客能夠在店裡或網路上選購他們喜愛的產品。

聲明中指出，破產程序是為了公司的未來及重振品牌提供穩定性、靈活性和安全性，讓接管人找到最佳的方式挽救公司。

事實上，The Body Shop在過去經營者的領導之下，面臨長期的財務挑戰，以及多數的零售業所面臨艱難的經營環境。

據最新的公司數據顯示，The Body Shop在2022年於英國有2568名員工，其中927人為行政人員、1641人為店舖員工。目前全英國有大約200家分店，其中多達100間分店面臨歇業風險，未來店數將與其他競爭對手如Lush等門市數量相近。

目前The Body Shop在全球約有10000名員工，在70個國家經營約3000家門市，另有12000名特許經營員工。

The Body Shop成立於1976年，主打推動環境友善及反對利用動物測試，該公司於2006年被歐萊雅（L'Oréal）收購，之後在2017年轉賣給巴西化妝品集團Natura，而在去年11月又被德國投資公司Aurelius集團以2.07億英鎊（約台幣82億元）收購。