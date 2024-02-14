王瞳、傅子純、藍葦華、楊凱琪、蔡承翰開心領《愛的榮耀》開工紅包。（民視提供）

民視8點檔《愛的榮耀》劇組從小年夜放假到大年初四（13日）正式開工，製作人王珮華發送開工紅包給幕前幕後工作人員，演員李沛綾、王瞳、傅子純、藍葦華、許仁杰、楊凱琪、楊皓崴、蔡承翰等人開心拿紅包合影，更期許新春八點檔工作人員平安、收視持續創新高。

王瞳在劇組放年假時行程也滿檔，除了「霸氣樂團」在板橋慈惠宮及台南的表演，她也趁空檔回台南跟阿公拜年，她說一到家裡，阿公馬上拿出她在《愛的榮耀》的新聞剪報，大讚：「阿公什麼車都開過，就是沒有開過挖土機！妳好厲害！」除了有阿公這頭號粉絲加油以外，她也感動地說這一次年假表演時有很多人叫她新角色小葉的名字，她說角色剛加入就被大家記住，感覺真好！她說為了這次角色加入比較中性的詞語，跟傅子純的對手戲也有別以往，算是有別於以往的突破演出方式，希望觀眾喜歡。

李沛綾（左）、楊皓崴（右）開心領開工紅包。（民視提供）

許仁杰新春開工拍戲。（民視提供）

王瞳的阿公秀出她的新聞剪報，讚孫女好厲害。（民視提供）

李沛綾劇中角色雪英從楚楚可憐變成腹黑蛇蠍女，去年離婚恢單的她農曆新年都在家陪爸媽，她說媽媽去市場買年菜時，被那些看著她長大的阿姨們忍不住抱怨「妳女兒這次很壞！不過因為她很漂亮，所以還是有繼續看」。她說演壞女人內心要調適好，接受角色就是那麼壞，才有辦法說出那麼壞的台詞，反而如果有排斥心，那台詞就記不住。

楊皓崴趁劇組放假，回到高雄老家過年，他表示雖然在台北工作很多年，但身為高雄人，今年回高雄必備行程就是去和黃色小鴨合影，感受高雄最棒的「瘋景」。他說雖然現場非常多人，但大家都很有秩序地漫遊拍照，看到小鴨效應，周邊大小店家有錢賺，相信龍年只要大家同心協力，台灣一定會有非常棒的前景。

許仁杰表示很久沒有回高雄過年，這次跟家族成員一起在高雄美濃聚餐，因為太久沒有跟親友團聚，有幾位親戚忘記他的名字，反而稱他《愛的榮耀》的角色名：「信宏哥好久不見！恭喜你變有錢人了！」還有親友小孩說「我要跟信宏哥哥拍照」。他說先前角色對待女朋友很壞，阿嬤還跟他說戲裡面最討厭的就是他和元勇（楊皓崴飾），還好現在變正派了！許仁杰說這次雖然只有回南部短短3天，但能跟家人們一起吃飯、聊天、看看黃色小鴨，就是最好的充電方式，雖然早早開工，但感覺朝氣蓬勃、生龍活虎，已經準備好跟所有幕前幕後的同事們一起繼續拼了！