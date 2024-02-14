藍綠白在2024大選期間有激烈攻防，有民進黨黨員認為，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲在選戰期間對民進黨的批評罵到他，所以分別向朱、柯提告求償30萬，近日官司結果出爐遭判敗訴，需自負訴訟費。

根據《中天新聞網》今（14）日報導，民進黨員高姓男子控訴，朱立倫去年8月在七堵慶濟宮受訪時，批評民進黨把兩岸關係搞到兵兇戰危、準總統賴清德絕對是台獨工作者，此言論讓身為民進黨員的他感到受辱、被恐嚇，因此向朱求償30萬。

柯文哲部分，高男認為，柯去年7月批評，民進黨內一堆性騷擾、吃案、婚外情，此番言論讓他同樣受到嚴重侵害，因此，也向柯提告求償30萬。

針對高男指控朱立倫，基隆地院認為，難以認定朱的言論要如何害到高男，且他也沒主張是哪方面的權益受損，因此判決他敗訴，要自付3200元訴訟費；告柯文哲的部分，台北地院也認為，柯的言論是在批評民進黨、沒指涉特定對象，難以認定高男有什麼權利損害，所以同樣判他敗訴，要自行負擔訴訟費。