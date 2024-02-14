2024年台灣國際科學展覽會上個月舉行，今年有27國或地區、計207件優勝作品、347位學生進入決賽，台中市立大甲高中學生張心瑀、林永泰的作品，獲最高榮譽「工程學一等獎」，成為台灣青年國手代表，預計今年5月前往美國參加2024美國國際科展，讓世界看見台灣。

台中市政府教育局長蔣偉民表示，這次張心瑀、林永泰獲獎的科展主題，是參訪學校附近著名廟宇後的發想，因廢棄香灰處理不易，易對環境造成危害，進一步查詢文獻得知香灰成分含豐富的鹼性物質，其中氧化鈣（CaO）佔廢棄香灰成分50％，了解化學性質上鹼性的特性。

蔣偉民說，張心瑀、林永泰2生在教師黃嘉男指導下，利用廢棄香灰製成香灰屋瓦或是香灰地磚，使其與酸雨酸鹼中和，藉此改善酸雨影響土壤酸鹼度的問題，獲得全國工程學科（二）第一名後，再參加台灣國際科展榮獲「工程學一等獎」。

教育局表示，美國國際科展素有青少年科學奧林匹亞之稱，是全球最大規模的青年學生科學盛事，每年5月於美國舉行，至今已舉行至第73屆，來自各國上千名學生參加，展示他們的科研成果，以競逐多個獎項、實習機會、科學考察等，獎學金額高達7萬5千美元。

教育局指出，今年台灣國際科展最後一等獎得獎的學校包括，大甲高中、建國中學、北一女中、師大附中等，代表台灣參加2024美國國際科展。台中市重視科學教育發展，強調透過實驗、動手做過程，培育學生科技關鍵素養。

教育局說，大甲高中科展團隊繼去年獲台灣選派至墨西哥參加國際科學博覽會後，今年又獲得參加美國國際科展的台灣代表權，是台中之光，預祝這次赴美參展成功順利，讓世界看見台灣。