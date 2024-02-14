彰化縣社頭鄉清水岩寺建於清朝雍正六年，迄今已快300年，每年初五都會抽出「國運籤」、「工商籤」跟「農牧籤」。廟方今（14）日擲筊抽「觀音佛祖籤」，不料國運籤就中「凶籤」，廟方表示，恐是神明示警，朝野惡鬥將會衝擊國運，到時再求神問仙也沒用了。

據清水岩寺臉書所披露：

今年國運籤「己卯」龍虎交會，籤文為：龍虎相交在門前，此事必定兩相連，萬金忽然變成鐵，何用作福問神仙；工商籤「庚戍」姜女送寒衣哭倒萬里長城，籤文為：一重江水一重山，誰知此去路又難。任他改求終不過，是非終久未得安；農牧籤「丙戍」秦叔寶救李淵搬家，籤文為：君問中間此言因，看看祿馬拱前程。若得貴人多得利，和合自有兩分明。

據《自由時報》報導，清水岩寺總幹事陳慶福解籤，籤文意指將有爭虎鬥的衝突展開，若紛爭持續未解，價值連城的黃金都有可能變成不值錢的生鐵，此時再積德求福問神，就來不及了。

陳慶福指出，清水岩寺的國運籤過去相當靈驗，很少會有「凶籤」，今年國會三黨不過半，神明示警若不能同舟共濟，國運恐受衝擊，百姓也會遭殃，另「工商籤」同樣是凶籤、「農牧籤」相較之下則是偏好的中上籤。