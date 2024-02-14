台南市安南區台江文化中心附設公園的碎石地內，小年夜遭發現遭埋1具女嬰屍，警方找到涉案的翁姓女子，依生母殺嬰罪移送台南地檢署，15日將解剖屍體釐清是否遭活埋，公園如今成兒童禁地。警方曝翁女埋屍前曾在現場躊躇1個多小時才動手，似乎不知如何處理。

公園埋嬰案在春節期間引發社會譁然，網路上的媽媽群組對翁女的埋嬰行為更是直呼不可思議，更對該處公園敬而遠之，視為禁地。

32歲的翁女在6日晚間8時許在家自行產女，直到10時許出門動手埋屍前，似乎曾經歷一段時間的內心煎熬。

警方從監視畫面中，見翁女一度抱著女嬰在公園來回踱步，坐在公園內的階梯上發呆30分鐘，進入溜滑梯碎石地埋屍時間再長達40分鐘，比實際需要埋屍的時間還久。

但警方到場時，碎石僅蓋到女嬰的臉部，一眼即見碎石堆內外露的嬰兒頭部，初判翁女當下似乎正經歷內心煎熬，心思紊亂而隨便埋嬰。

女嬰2天後被1對母女發現時，母親雖訝異，仍對女兒佯稱是碎石堆中露出的頭部「假的」，再冷靜報警，警方到場時，女童已先被帶離現場。

翁女在工廠當女工，雖與在工地當工人的21歲吳姓男友同居，到案後卻稱無法確定女嬰生父身分，吳男對女友懷孕一事同樣稱不知情，更遑論產女埋屍一事，女方遭檢方依照生母殺嬰罪給予2萬交保、男方3萬交保。女嬰是在生前或死後遭埋，必須等15日法醫解剖後才能判斷。