鹿谷消防分隊獲報在溪頭園區成立前進指揮所，14日出動搜救犬，在北勢溪河床草叢尋獲失蹤阿嬤的遺體。（警方提供／楊靜茹南投傳真）

雲林縣90歲許姓阿嬤12日（大年初三）跟著家人到南投縣溪頭森林園區遊玩走失，家屬報警並上網尋人，警消14日出動搜救犬，尋獲阿嬤吃過的餅乾袋，最後在距失蹤處2公里遠、北勢溪河床草叢尋獲阿嬤遺體，初步研判是失溫致死，家屬接獲惡耗傷心至極。

據了解，許姓阿嬤疑患有失智症，前天家人帶她到鹿谷鄉溪頭森林園區遊玩，還在園區大學池等景點拍照留念，未料下午卻與家人走失，家屬焦急報警。

家屬說，大家在涼亭吃完午餐，阿嬤坐在涼亭休息，他們則在附近拍照，一眨眼阿嬤卻不見蹤影，附近遍尋不著報案，園區利用監視器看到阿嬤步出園區大門，由於遍尋不著，一度懷疑阿嬤自行搭公車離開，又怕阿嬤滯留溪頭山區，因入夜後山區氣溫約10度，憂心阿嬤又冷又餓，焦急不已。

鹿谷消防分隊在園區成立前進指揮所，配合鹿谷義消分隊、中華民國搜救總隊及義消志工擴大搜救範圍，13日搜尋未果，14日出動15名警義消及1隻搜救犬沿鹿谷鄉興產路11號後方北勢溪溪谷搜尋，搜救犬找到阿嬤吃過的餅乾袋，上午9時許於北勢溪底河床旁尋獲阿嬤遺體，家屬傷心不已。

竹山警分局指出，搜救犬在距走失處2公里遠、園區外北勢溪溪谷尋獲阿嬤遺體，阿嬤倒臥溪床草叢中，已偏離一般遊客會走的路徑，初步研判是失溫致死，死因待相驗釐清。