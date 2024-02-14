知名YouTuber「一隻阿圓」，擁有E級傲人身材及直爽性格，深受觀眾喜愛，目前YT頻道超過84萬人追蹤，她趁過年期間開放粉絲提問，沒想到被質疑胸部可能是「人工的」，她也直接給出答案。

「一隻阿圓」過年期間在Instagram開放粉絲提問，只見有人問道﹕「胸部是天生的嗎？還是有吃什麼才那麼大」，似乎是對這副傲人好身材存有疑問，對此，她強調胸部是天生的，但仍不時有網友質疑是做的，甚至造謠「我說過我是做」，忍不住怒斥﹕「我哪個平行宇宙來跟你說我是做的啊？真的是謠言亂傳一通」，接著不藏私透露擁有好身材的祕訣，她表示小時候媽媽會每天做一杯木瓜牛奶給她喝，不過沒有很常吃炸雞，在於「爸媽會阻止」。

「一隻阿圓」強調胸部是天生的。（圖／nanaciaociao IG）

此外，也有不少網友徵詢感情問題，像是有人問道﹕「要怎麼放下前任」，她表示失戀分手要有一段療傷期，但過了某年紀就會發現遠離苦痛糾纏的關係，才是真正的自由，不過最重要的還是要重新找尋自己重視的事情，至於被詢問﹕「怎樣才能跟一個人長久走下去」，她強調沒有一百分的契合，只有願意磨合體諒的兩個人，倘若找到一個吵架後還是會想和好，然後盡釋前嫌繼續一起過生活的人，就會是彼此最好的隊友，最後公開祝福所有人﹕「情人節快樂」。

「一隻阿圓」回覆網友提出的感情問題。（圖／nanaciaociao IG）