統一獅領隊蘇泰安（左）在大年初五開工發蘋果、橘子給潘威倫（右）。（毛琬婷攝）

統一獅在大年初五舉行新春團拜，典禮上公布新球季年度口號「Always Lions」，下月5日將滿42歲的「嘟嘟」潘威倫今年將迎來生涯第22個職棒球季，領隊蘇泰安證實，今年將會是他球員身分的最後一年。

潘威倫職棒生涯從2003年展開，生涯累積148勝、103敗、投球局數2096.1局、1179次奪三振，前3項紀錄都是聯盟紀錄，剩下2勝就能成為中職首位150勝投手。

蘇泰安表示，目前球隊整體談約接近9成，剩餘球員大約只差在細節部分，在開工後又會繼續展開，待全隊都談妥後再一併公布，其中潘威倫的合約相比同樣還未談妥的陳鏞基更為接近完成階段。

蘇泰安提到，今年確定是潘威倫球員生涯最後一年，「他只差2勝就能達成生涯里程碑，有跟大餅（總教練林岳平）討論要給他先發場次，也要請他做好最好的調整，留下完美的傳奇。」

「餅總」也說，目前會讓潘威倫朝著先發角色準備，因為今年有5連戰，需要有第6、7號先發，也可能用雙先發準備，他可能會擔任雙先發的第2號，就看官辦熱身賽能不能進入輪值，能夠在開季時帶進去。

對此潘威倫表示，只要還是當球員的1天，在場上就是全力以赴、全力備戰，目前調整狀態也越來越好，都有照著進度在走，現階段就是朝著突破150勝目標前進。