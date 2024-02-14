「直播天后」李明珊（丟丟妹）揮別前夫後，日前出席活動時認了和身旁186公分高的髮型師Tommy戀愛ING，但也強調戀情剛起步，仍會將重心放在工作。最近適逢農曆新年假期，昨(13日)丟丟妹曬照片，自曝去海灘享受陽光，可見她連身開高衩洞洞泳衣上身，罕見露出事業線和凹凸有致的好身材。

李明珊稍早在新創立的臉書專頁「樓頂揪樓下」寫下：「陽光、沙灘、比基尼，去哪兒玩 （？！）新年快樂」，可見她難得曬出東西半球、一雙美腿和小蠻腰，解封性感身材。去年她閃電宣布和前夫離婚，丟丟妹名稱經營權原本歸給前夫，去年前夫宣布退出直播界，李明珊當時受訪表示，新股東有跟她接洽，「我還在觀望，我對有關合作的事都希望說清楚講明白，也有跟對方談到想把『丟丟妹』稱號拿回來。」

李明珊帶新男友Tommy和媒體見面。（圖／穩達娛樂行銷提供）

至於傳聞前夫遇到財務困境，李明珊坦言有聽說，但不清楚實際狀況，前夫沒跟她借錢，但經濟問題確實是兩人過去離婚主因之一，至於細節她不方便多講，僅表示夫妻一場，不想對外說不好聽的話，但也隔空祝福前夫越來越好。

而李明珊本月8日出席活動，首度帶髮廊老闆男友Tommy與媒體見面，男方大女方6歲，在髮型界小有名氣，被封台中髮型教父，兩人是經過店內設計師介紹才認識，今天初才正式交往，李明珊讚男友事業心重，貼心善解人意，至於會再婚嗎？李明珊表示由於才剛走出婚姻，暫時還沒想那麼多，會再多觀察看看。