副總統賴清德今天在高雄一連跑2處宮廟發放新春福袋，在參拜時感謝神明保佑台灣，希望讓百業興旺、國家平安，也感謝今年選舉過程平安順利。（任義宇攝）

副總統賴清德在覆鼎金保安宮發放新春福袋現場，排隊人潮綿延上百公尺，金獅湖公園內繞了2圈看不到盡頭。（任義宇攝）

副總統賴清德新春行程不停歇，今早前往屏東發福袋，接近中午時在高雄連跑2處繼續發福袋行程，2場領福袋人潮都延綿數百公尺，不少支持者拿出摺凳排隊，甚至有人搬整張塑膠椅向賴清德領紅包。賴清德參拜時感謝神明保佑台灣，強調未來會與高雄8名立委一起為高雄建設努力。

賴清德今天中午到訪高雄，先後前往五甲龍成宮、覆鼎金道德院參拜，並向民眾發放新春福袋，高雄市長陳其邁與多名市府官員、民意代表到場陪同，賴清德感謝神明保佑台灣，希望讓百業興旺、國家平安，也感謝今年選舉過程平安順利。

在五甲龍成宮發福袋現場，人潮延綿數百公尺，一路排到五甲自強夜市前，不少支持者一大早就到場排隊，拿出摺疊凳、扇子排隊，甚至有人領福袋時，扛著整張塑膠椅，讓賴清德哭笑不得；覆鼎金保安宮現場同樣綿延數百公尺，在獅湖公園繞了2圈看不到盡頭，有支持者帶著一家大小就為了見未來總統一面。

賴清德表示，民進黨在高雄8席立委都順利當選，總統選戰中在高雄也獲得很高支持度，因此在春節期間特地到高雄與市民拜年，強調未來會跟高雄八席立委、市長陳其邁合作，為高雄建設努力。

陳其邁則說，高雄今天天氣很好，氣溫接近30度，看到準總統身穿長袖西裝「怕他受不了」，要讓賴清德感受高雄的熱情，也不忘宣傳領完福袋，可以到愛河灣欣賞黃色小鴨，預告今天下午不但有「雙鴨遊港」，今天適逢西洋情人節，還會上演雙鴨「親親」秀。