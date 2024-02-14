基隆市警察局第三分局13日深夜破獲一個鎖定土地公廟犯案的盜竊團伙，起出犯案用的大型油壓剪、電動砂輪機、拔釘器等破壞器具。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

專偷香油錢！ 連犯10餘起 基隆警破獲3人竊盜集團

每到歲末年終之際，民眾總會在家附近的土地公廟祈求平安順利，但有歹徒竟然看上了這段期間各土地公廟香火鼎盛，覬覦功德箱裡的香油錢，從去年12月到如今，長達近2個月期間，已經陸續在新北市瑞芳、基隆市等地區犯下12起以上的土地公廟竊案。13日深夜在七堵犯案時，被埋伏已久的警方當場逮獲，偵詢後依觸犯竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

警方透露，這個竊盜團伙自去12月起，便持續在基隆市、新北市瑞芳一帶鎖定土地公廟的功德箱，而且還利用油壓剪及手持砂輪機等工具破壞門鎖及錢箱行竊。基隆市警察局局長翁群能至表重視，指示第三分局分局長童寶賢組專案小組積極偵辦，童分局長並於年節期間主持專案會議，要求儘速偵破，不容宵小對神明不敬，還給民眾一個安全的信仰場所。

據了解，這個竊盜集團是由26歲的李男、21歲的呂男及22歲的周男共同組成，3人自去年12月開始，就在基隆市、新北市瑞芳一帶開車到處找尋土地公廟行竊。其中一人開車，並且將車停放在距離土地公廟有一段距離的遠處，再由2人下車徒步行竊，試圖避開警方追查其行蹤。

另外，由於3人有毒品及竊盜前科，為了避免廟方架設的監視器會拍攝到他們的臉孔，這個竊盜集團還特別準備了人皮面具，犯案時也全程身著帽T，並戴上帽子遮掩臉孔。

13日晚間，警方掌握了這個竊盜集團的行蹤，展開跟監查緝行動，趁著這個竊盜集團鎖定七堵區實踐路一間土地公廟下手行竊時，警方一湧而上，當場逮獲3人，並起出了包括大型油壓剪、電動砂輪機、拔釘器、剪斷之鎖頭、犯案時使用之面具及頭套等大批贓證物。

警方表示，經過清查，這個竊盜集團已經至少犯下了12起以上宮廟香油錢竊案，其中也包括13日凌晨在中山區大慶大城的那起香油錢竊案，犯罪所得並已花用殆盡。

警方在偵詢後依觸犯《刑法》竊盜罪嫌，將全案移送基隆地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押，另外警方也持續向上溯源，擴大偵辦。

基隆市警察局第三分局呼籲，舉頭三尺有神明，做壞事必有報應，警方對不法宵小定嚴打究辦，不容侵害人民財產權，同時也提醒宮廟應加裝監視系統，裝設功德箱防竊等設備，每日清點香油錢，以減少被害，避免成為宵小覬覦目標。

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