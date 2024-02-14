越南媒體報導台灣旅客被丟包在富國島。

越南媒體13、14日大篇幅報導292名台灣旅客被丟包在富國島的新聞，終止合約的越南地接社越南WInnER國際旅行社向當地媒體還原事件始末，指出至今已經花費超過30億越南盾（約新台幣387萬元）服務台灣旅客。

綜合《越南快訊》（VnExpress）、官媒「越南網」（Vietnamnet）、《民智報》（Dantri）等13、14日報導，越南WInnER國際旅行社（Winner Vietnam）董事明先生（Hoang Tuan Minh）表示，台灣旅客透過台灣旅行社年代旅遊下訂4天的富國島旅行，並於10日飛抵富國島。

他說年代旅遊並未按約定在1月31日前全額付款，因此他在行前取消了雙方合約，不過年代旅遊仍出團，並多次聯繫明先生，請求越南方面繼續出團。

明先生說原本這批台灣旅客是沒有機場接駁車、飯店住宿及導遊的，但基於「人道因素」，他派出了18輛巴士及會說中文的導遊前往機場接機，另外也安排台灣旅客入住2間五星級飯店。

他說年代旅遊承諾2月11日會付款，但最終仍跳票，因此他才通知年代旅遊將不再服務台灣旅客。

明先生表示，為了解決與年代旅遊相關的問題，WInnER國際旅行社已經花費超過30億越南盾來服務台灣團客的食物、住宿及翻譯問題。