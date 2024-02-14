近日日夜溫差大，是心血管疾病發作旺季，中國醫藥大學附設醫院昨（13日）夜間到今（14日）凌晨收治3名心肌梗塞病患，其中還有2人分別從東勢、和平區轉診過來，幸經緊急進行心導管治療預估病患預後良好，醫師也呼籲胸悶、胸痛不要忍，最好到醫院接受心電圖檢查。

2024年春節長假，中部地區一度溫度降到攝氏10度以下，這兩三天雖然天氣回暖，但日夜溫差也有10度，天冷加上溫差大往往是心血管疾病好發期，中國附醫急診室主任陳維恭指昨13日深夜到14日早上，該院連續收治3名心肌梗塞病患，有住在都會區的，也有東勢病號，還有1例更是從和平衛生所轉送而來。

陳維恭說3名病號都是年約60多歲，原本就有慢性病史，一出現胸悶、胸痛症狀立即就醫，從山區轉診的病患在救護車就已做了心電圖診斷是急性心肌梗塞，因即時診斷，到院也立即做了心導管治療，可以預期3名病患預後應無大礙。

陳維恭說，心血管疾病最容易受到氣溫影響，又被稱為「沉默殺手」，其中「三高」：高血壓、高血糖、高血脂慢性病患者是高危險群，他也呼籲這些患者應控制好慢性病，在天冷或溫差過大時外出一定要做好保暖。

他也呼籲民眾一旦出現疑似胸悶、喘不過氣、冒冷汗等心肌梗塞症狀，或發生臉部不對稱、雙手一邊較無力、說話不順的中風症狀時，應迅速撥打119掌握黃金治療時間。