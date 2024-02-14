周先生搶到江小姐拋的繡球，促成兩人初見面。（廖素慧攝）

歌手董育君、藝人扮演月老公公、月老婆婆搭高空作業車示範從高空拋繡球。（廖素慧攝）

嘉義市議長陳姿妏、市議員張秀華、民政處長林家緯見證未婚男女高空拋繡球覓良緣。（廖素慧攝）

今天大年初五巧逢西洋情人節，嘉義市大福興宮月老祖廟舉辦高空拋繡球聯誼活動，約500名未婚男女參加，80名妙齡正妹站在數層樓高的空中，向450名男子拋繡球，搶到頭香的周先生開心誇女主角江小姐很漂亮，期待有好結果。

36歲江小姐從事網拍服飾工作，她希望透過拋繡球活動，能找到真命天子；而接到江小姐繡球的36歲周先生，目前在國營企業上班，從台南市永康來嘉義參加，他期待藉由搶繡球活動找到自己的另一半，希望能和江小姐一起聊得開心。

參加拋出繡球的王小姐高挑甜美，在高空吊車拋繡球時，台下男性都爭搶。王小姐甜笑說是媽媽幫她報名的，而王媽媽也說，女兒事先不知情，還是很高興來參加能多認識朋友，希望未婚男女透過拋繡球活動能覓得好姻緣。

這場活動由大福興宮主委曾東本、立委王美惠、市議長陳姿妏、市議員張秀華、李奕德及嘉義市政府民政處長林家緯等人見證，廟方請來歌手董育君、藝人扮演月老公公、月老婆婆率先搭上吊車，示範從高空拋繡球，台下青年都高舉雙手搶球，場面熱鬧喜氣。

曾東本說，此次拋繡球活動有約450名男性、80位女性報名，特別採用35公尺高空作業車，讓女性能更精準地將繡球拋向心儀男性，適逢西洋情人節，廟方加碼送好禮，接住繡球的男性，可獲精緻禮品，且準備餐飲區，讓完成拋繡球的男女可以現場聊天，進一步認識彼此。